Более трех тысяч фанатов пришли поздравить астраханских гандболисток с победой на Олимпиаде-2016

Более трех тысяч болельщиков посетили спорткомплекс "Звездный" в Астрахани, в котором прошло чествование гандболисток "Астраханочки" Полины Кузнецовой, Анны Вяхиревой, Виктории Жилинскайте и Виктории Калининой, выигравших в составе сборной России Олимпиаду-2016. Фанаты стоя встретили спортсменок, аплодируя на протяжении нескольких минут. Некоторые и них держали в руках плакаты с надписью "Вы наша гордость".

На мероприятии присутствовал губернатор региона Александр Жилкин, вручивший гандболисткам сертификаты на 500 тысяч рублей. Также была отмечена заслуга в достижении успеха главного тренера сборной Евгения Трефилова.