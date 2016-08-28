19:46 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гандбол

Более трех тысяч фанатов пришли поздравить астраханских гандболисток с победой на Олимпиаде-2016

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Более трех тысяч болельщиков посетили спорткомплекс "Звездный" в Астрахани, в котором прошло чествование гандболисток "Астраханочки" Полины Кузнецовой, Анны Вяхиревой, Виктории Жилинскайте и Виктории Калининой, выигравших в составе сборной России Олимпиаду-2016. Фанаты стоя встретили спортсменок, аплодируя на протяжении нескольких минут. Некоторые и них держали в руках плакаты с надписью "Вы наша гордость".

На мероприятии присутствовал губернатор региона Александр Жилкин, вручивший гандболисткам сертификаты на 500 тысяч рублей. Также была отмечена заслуга в достижении успеха главного тренера сборной Евгения Трефилова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572625

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