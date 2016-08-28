Анна Вяхирева: "За неделю после Олимпиады-2016 так и не могу выспаться"

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева призналась, на Олимпиаду-2016 ее команда затратила очень много сил. По словам спортсменки, она до сих пор не может выспаться. Напомним, что россиянки завоевали золотые медали.

– О финальной игре на Олимпиаде я помню только, что у нас совсем не было сил, мы просто старались последнее выжить из себя для того, чтобы добиться победы, – приводит ТАСС слова Вяхиревой. – В раздевалке только выплеснули эмоции, долго кричали и радовались победе, а потом появилась дикая усталость. За неделю так и не могу выспаться, до сих пор хочется спать.