19:56 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гандбол

Анна Вяхирева: "За неделю после Олимпиады-2016 так и не могу выспаться"

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Гандболистка сборной России Анна Вяхирева призналась, на Олимпиаду-2016 ее команда затратила очень много сил. По словам спортсменки, она до сих пор не может выспаться. Напомним, что россиянки завоевали золотые медали.

– О финальной игре на Олимпиаде я помню только, что у нас совсем не было сил, мы просто старались последнее выжить из себя для того, чтобы добиться победы, – приводит ТАСС слова Вяхиревой. – В раздевалке только выплеснули эмоции, долго кричали и радовались победе, а потом появилась дикая усталость. За неделю так и не могу выспаться, до сих пор хочется спать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572625

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