Александр Жуков: "На Олимпиаде больше всех удивила гандбольная сборная России"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в интервью "Коммерсанту" подчеркнул, что на Играх в Рио-де-Жанейро был больше всего удивлен выступлением национальной команды по гандболу, которая завоевала золотые медали. По его словам, было сложно представить, что сборная сможет одержать победы в каждом матче.

- Кто больше всего удивил?

- Хороший вопрос. Я думаю, что женская гандбольная сборная прежде всего. Полуфинал против Норвегии был просто потрясающим. Хотя я понимал, что у нас хорошая команда, но было все же ощущение, особенно в начале турнира, что она может как обыграть кого угодно, так внезапно и уступить тоже кому угодно. То, что гандболистки выиграют все матчи, победят норвежек, конечно, трудно было себе представить.

- У вас лично не возникало ощущения, что российская делегация пребывает на Играх в режиме, скажем так, осажденной крепости?

- Такого не было. Все спокойно заселились в Олимпийскую деревню, жили и тренировались, как все остальные. Мнение о том, что к россиянам в Рио в целом было какое-то особое, с негативным оттенком отношение, сильно преувеличено. Были единичные случаи.