Роман Власов: "Буду помнить всю жизнь речь Путину"

Двукратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Роман Власов не стал скрывать своего восторга от приема олимпийцев у президента РФ Владимира Путина. По словам борца, он на всю жизнь запомнит свою речь главе государства.
– Ощущения самые приятные, очень большая радость, – приводит "Р-Спорт" слова Власова. – Мне доверили говорить слово Владимиру Владимировичу, это, наверное, один из самых ярких и самых счастливых моментов в моей жизни. Я лично сказал Владимиру Владимировичу спасибо за тот вклад, который он вносит в развитие спорта в России и поблагодарил всех тех, кто был причастен к нашим победам. Я очень рад, что у меня была такая возможность. Буду помнить это всю жизнь.
Речь готовил недолго, слова, честно говоря, сами напрашивались. Я уже говорил речь после Лондона-2012, и какой-то опыт у меня был. Поэтому сегодня меньше волновался, чем в прошлый раз. Тем не менее было волнительно. Но это разное волнение по сравнению с тем, которое бывает перед выходом на ковер. Там надо полностью собраться, мобилизоваться, там ты тратишь силы на разминку, волнуешься меньше, когда ты в движении. А здесь сидишь, ждешь, это немножко другое. Честно говоря, наверное, до сих пор немного потряхивает от того, что испытал.
merniloskut
Хорошо что такие люди как Власов находятся по правильную сторону, а не среди предателей своего народа!
11:45
.BattleFish.
роман классный борец и патриот, даже в армии служил! не буду его ругать за любовь к вождю, потом сам все поймёт!
22:11 25 августа
PitersS
Когда-то где-то мы все это слышали..
21:14 25 августа
BRUNO
Да. Запомнить слово ''спасибо'' очень сложно. Роман, отблагодари- иди к урне, избирательной.
20:51 25 августа