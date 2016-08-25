Роман Власов: "Буду помнить всю жизнь речь Путину"

Двукратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Роман Власов не стал скрывать своего восторга от приема олимпийцев у президента РФ Владимира Путина. По словам борца, он на всю жизнь запомнит свою речь главе государства.

– Ощущения самые приятные, очень большая радость, – приводит "Р-Спорт" слова Власова. – Мне доверили говорить слово Владимиру Владимировичу, это, наверное, один из самых ярких и самых счастливых моментов в моей жизни. Я лично сказал Владимиру Владимировичу спасибо за тот вклад, который он вносит в развитие спорта в России и поблагодарил всех тех, кто был причастен к нашим победам. Я очень рад, что у меня была такая возможность. Буду помнить это всю жизнь.