Мария Верченова: "Приятно, что в последний день в Рио установила олимпийский рекорд"

Лучшая российская гольфистка Мария Верченова, ставшая 16-й на Олимпиаде-2016, подчеркнула, что удачное попадание в последний день соревнований стало для нее четвертым в карьере. При этом она отметила: раньше ей это удавалось только на тренировках или маленьких турнирах.

– Олимпийский рекорд – попадание в лунку со 142 метров – действительно является для гольфа чем-то невероятным?

– Все гольфисты играют на флаг, то есть пытаются попасть в лунку. Но попадать с такого расстояния действительно получается очень редко. Последний раз у меня такое было лет семь – восемь назад, причем на тренировке. На крупном турнире мне ни разу в жизни ничего подобного не удавалось. Очень приятно, что все совпало именно в Рио, в заключительный день олимпийского турнира.

– Как на ваше попадание отреагировали соперники, зрители?

– Сначала я вообще не поняла, что попала, ведь это было далеко. Когда мы с кедди уже стали подходить к лунке, болельщики захлопали, и только тогда до меня дошло, что случилось.

– В тренировках вы специально отрабатывали такие дальние попадания?

– За всю карьеру мне удались всего три таких удара, в Рио был четвертый. Но раньше я попадала либо на тренировке, либо на совсем маленьких турнирах. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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