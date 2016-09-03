Мария Верченова: "Ехала в Рио за медалью, но немного ошиблась с тактикой"

Лучшая российская гольфистка Мария Верченова, ставшая 16-й на Олимпиаде-2016, подчеркнула, что планировала завоевать в Рио-де-Жанейро медаль. По словам спортсменки, она ошиблась с тактикой в первый и второй день соревнований.

– Мария, как провели прошедшее после завершения Игр время? - вопрос Верченовой.

– Побыла с дочкой, по которой очень соскучилась, и съездила во Францию, чтобы отдохнуть и заодно немного позаниматься с психологом. Но все эти дни не прекращала занятий гольфом и фитнесом, так что отдых получился активным.

– Раз потребовался визит к психологу, показанный в Рио результат – 16-е место – вас не удовлетворил?

– Сложно сказать... С одной стороны, в последний день мне удалось установить рекорд, и это принесло сильные эмоции. Но, с другой, изначально я ехала в Рио за медалью. Пока не получилось, хотя на протяжении турнира играла я хорошо. Но в первый и второй дни мы немного ошиблись с тактикой. Потом мы много анализировали ошибки вместе с кедди и моим тренером, и это привело к тому, что последний день получился таким удачным. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Верченовой