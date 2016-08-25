23:25 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Юрий Голубовский: "Мамиашвили должен признать тот факт, что ударил Тражукову и назвал предателем"

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Личный тренер Инны Тражуковой и тренер сборной России по женской борьбе Юрий Голубовский видит способ разрешения конфликта его подопечной с президентом Федерации борьбы России Михаилом Мамиашвили. По мнению специалиста, функционер должен признать факт рукоприкладства в отношении спортсменки и публично извиниться. Напомним, что Мамиашвили уже приносил свои публичные извинения, однако Тражукова их не приняла.

Это произошло в разминочном зале, где проходят тренировки, – сказал Голубовский. – Присутствовали и спортсмены, и тренеры. Такие разговоры должны оставаться в кулуарах. Все то, что случилось – даже хуже, чем просто вынести сор из избы. В настоящий момент эту избу необходимо разбирать и строить новое здание.

Мамиашвили подходил к вам после соревнований?

Да, подходил. Я нашел в себе силы и принес извинения за проигрыш главному тренеру и президенту Федерации.

Каким видите разрешение конфликта?

Он должен публично извиниться и признать факт, что ударил Инну и назвал предателем.

Планируете ли вы продолжать работу с Тражуковой и принимать участие на Олимпиаде в Токио?

Мы планируем работать дальше и готовиться к Олимпиаде. Но сначала необходимо решить нынешнюю проблему.

Интервью Тражуковой

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