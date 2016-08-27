Виталий Мутко: "Не могу поддержать методы Мамиашвили, я на стороне Тражуковой"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в конфликте Инны Тражуковой с президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили занимает сторону спортсменки, которую глава федерации публично оскорбил за выступление на Олимпиаде-2016.

– С огромным уважением отношусь к Мамиашвили за его труд. Он делает огромную работу. Сейчас у нас хорошие позиции в ней. У нас есть четыре золотые медали. Результаты хорошие. Но я не могу согласиться с Мамиашвили, с его методами. Он может быть эмоциональным, он амбициозен, хотел максимум. Но так не бывает, – отметил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – Я поддерживаю спортсменку. Должно быть человеческое достоинство. Нельзя оскорблять, поднимать руку. Должно быть все очень корректно. Надеюсь, федерация в ближайшее время соберется, пригласит спортсменку. Тражукова ведь ничего не хочет – я с ней встречался. Она хочет, чтобы перед ней извинились при том же количестве людей, при котором и оскорбили. И это нормальное требование. Да, проиграла. Это бывает. Но называть человека врагом, предателем – это неправильно. Любой спортсмен же едет побеждать. Но это спорт.