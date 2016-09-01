Тренер Тражуковой заверил, что спортсменка вернется к борьбе, восстановившись после Олимпиады

Тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский заверил, что спортсменка продолжит выступления, восстановив физическое и психологическое состояние после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Россиянка на Играх заняла пятое место в весовой категории до 63 килограммов, уступив польке Монике Михалик во встрече за бронзовую медаль.

- Я думаю, что Инне сейчас надо спокойно отдохнуть, восстановить силы и уже потом принимать решение о дальнейшем участии в соревнованиях, - приводит "Р-Спорт" слова Голубовского. - После такого старта, как Олимпийские игры, надо взвешенно и обдуманно подойти к своей подготовке. И все будет зависеть от физического, эмоционального и психологического состояния спортсменки.

Я думаю, что в Кубке России мы будем участвовать обязательно. Но форсировать события не будем. И в то же время перед Кубком России есть и международный турнир Гран-при в Баку, и чемпионат мира (в неолимпийских весовых категориях. - Прим. "СЭ"). Но опять же все будет зависеть от готовности спортсменки показать максимальный результат. А для этого надо пройти планомерную и полноценную подготовку.