Суханов о ситуации с Тражуковой: "Какая мать отдаст ребенка туда, где его могут избить?"

Вице-президент федерации вольной борьбы Москвы Александр Суханов дал понять, что не останется в стороне от инцидента с Инной Тражуковой, по словам которой она подверглась избиению со стороны президента федерации борьбы России Михаила Мамиашвили. По словам функционера, глава организации не имел права так поступать и его поступок может вызвать серьезные последствия в плане популяризации борьбы в стране.

– Президент федерации не имел никакого права бить спортсменку, а в первую очередь – девушку. Я возмущен тем, как Михаил Геразиевич обыгрывает данную ситуацию, – сказал Суханов. – Многие свидетели просто сбежали. Люди, которые в тот момент находились рядом, сейчас отказываются от показаний. Департамент физической культуры и спорта Москвы никак не отреагировал – тишина. Они только просили, чтобы Тражукова не давала интервью.

На данный момент мы оказываем Инне помощь и поддержку. Тражукова написала заявление в прокуратуру и правильно сделала! Мы делаем все возможное, чтобы эта история не затихла. Ситуация стала достоянием общественности. За происходящим наблюдает все страна. Мы хотим, чтобы дети посещали спортивные школы? Но какая мать отдаст своего ребенка туда, где его могут избить? Отношения некоторых к данной ситуации просто возмущает!

Интервью Тражуковой