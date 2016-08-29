15:59 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Сослан Рамонов: "Поездка на российскую авиабазу в Сирию запомнится надолго"

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов рассказал, что поездка в Сирию и встреча с российскими военнослужащими на авиационной базе в Хмеймиме произвели очень яркое впечатление и запомнятся надолго. Рамонов посетил авиабазу вместе с членом Международного олимпийского комитета Еленой Исинбаевой, олимпийской чемпионкой в командной сабле Софьей Великой, победителями Олимпиады в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Тимуром Сафиным, Алексеем Черемисиновым, а также с серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским.

– Впечатления от посещения нашей авиабазы в Сирии у меня самые великолепные, – цитирует "Р-Спорт" Рамонова. – Нас очень тепло приняли, нам удалось провести зарядку с ребятами. Мы и познакомились, и пофотографировались. Для нас приготовили особый подарок – каждому олимпийцу дали возможность посадить декоративное, пышное и очень красивое дерево. И рядом с ним теперь будет находиться специальная табличка с именем каждого спортсмена. Всем нам такое внимание было очень приятно.

Все, кто там находится, – это настоящие герои. Каждый день, каждый час, каждую секунду они рискуют своей жизнью. С каждым боевым вылетом, с каждым выходом из части, даже находясь внутри части... И я не знаю, как им отплатить за все, что они делают. Потому что они делают великое дело. И благодаря им у нас в России есть чистое и спокойное небо над головой.

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