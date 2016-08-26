15:16 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Садулаев за победу на Олимпиаде получил коня и 6 миллионов рублей

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил олимпийского чемпиона по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашида Садулаева орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Также руководитель подарил спортсмену коня ахалтекинской породы и сертификат на 6 миллионов рублей.

По случаю приезда Садулаева на площади имени Ленина в Махачкале был устроен концерт с участием академического ансамбля танца "Лезгинка" и народных артистов Республики Дагестан. Здесь же спортсмену были вручены подарки от властей республики.

– Сегодня в Дагестане общенациональный праздник. Несмотря на все препятствия, которые были у России на пути к олимпийским медалям, Россия доказала, что она великая держава, – цитирует ТАСС Рамазана Абдулатипова.


 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3569368

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

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