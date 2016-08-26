Садулаев за победу на Олимпиаде получил коня и 6 миллионов рублей

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил олимпийского чемпиона по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашида Садулаева орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Также руководитель подарил спортсмену коня ахалтекинской породы и сертификат на 6 миллионов рублей.

По случаю приезда Садулаева на площади имени Ленина в Махачкале был устроен концерт с участием академического ансамбля танца "Лезгинка" и народных артистов Республики Дагестан. Здесь же спортсмену были вручены подарки от властей республики.

– Сегодня в Дагестане общенациональный праздник. Несмотря на все препятствия, которые были у России на пути к олимпийским медалям, Россия доказала, что она великая держава, – цитирует ТАСС Рамазана Абдулатипова.



