Румынский борец получил квартиру от фонда Кадырова

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Альберт Саритов, выступавший под флагом Румынии, получил в подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова трехкомнатную квартиру, информирует ТАСС. На Играх выступали семь спортсменов из Чечни, но только Саритову удалось дойти до пьедестала почета. Выступающий под флагом Румынии Саритов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг по вольной борьбе. Гражданство Румынии 30-летний спортсмен получил в 2016 году.