10:45 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Румынский борец получил квартиру от фонда Кадырова

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Альберт Саритов, выступавший под флагом Румынии, получил в подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова трехкомнатную квартиру, информирует ТАСС. На Играх выступали семь спортсменов из Чечни, но только Саритову удалось дойти до пьедестала почета. Выступающий под флагом Румынии Саритов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 97 кг по вольной борьбе. Гражданство Румынии 30-летний спортсмен получил в 2016 году.

 
 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590222

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алый Дракон

Еще один уху евший! Иностранцу квартиру подарил за счет бюджетных средств России! И, главное, умно сделал - подарок провел через общественный фонд! Отмыл бюджетные деньги, и теперь не докопаешься, что подарок сделан за счет государственных денег.

11:22

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