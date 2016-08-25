19:21 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Мутко разочарован конфликтом между Мамиашвили и Тражуковой

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Инна ТРАЖУКОВА.Тражукова обращается в правоохранительные органы из-за двух ударов по лицу от Мамиашвили

Тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский подчеркнул, что министр спорта Виталий Мутко разочарован произошедшим на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро инцидентом между президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и спортсменкой. По его словам, руководитель с пониманием относится к позиции Тражуковой.

- Мы с Инной были на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, - приводит "Р-Спорт" слова Голубовского. - Он с большим разочарованием отнесся к произошедшему и с пониманием - к состоянию спортсменки. Пообещал разобраться в ситуации. Мы ждем, какие действия будут приняты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160825/1047610764.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mobile_actor

Надеюсь, Международная Федерация Борьбы накажет Мамиашвили.

04:42

PallMall

Нужно снимать грузина, а жаль. Сладкие серые схемы в борьбе обломались. Есть отчего разочароваться.

20:04 25 августа

fansk

"Мы с Инной были на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко." Ставшая колхозом газета сэ даже сп....ть новость нормально не может. На сайте рспорта, кстати, все верно написано

19:43 25 августа

karwin

Умение разочаровываться - самая сильная черта Мутко.

19:35 25 августа

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