Мутко разочарован конфликтом между Мамиашвили и Тражуковой

Тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский подчеркнул, что министр спорта Виталий Мутко разочарован произошедшим на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро инцидентом между президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и спортсменкой. По его словам, руководитель с пониманием относится к позиции Тражуковой.

- Мы с Инной были на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, - приводит "Р-Спорт" слова Голубовского. - Он с большим разочарованием отнесся к произошедшему и с пониманием - к состоянию спортсменки. Пообещал разобраться в ситуации. Мы ждем, какие действия будут приняты.