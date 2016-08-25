Мутко разочарован конфликтом между Мамиашвили и Тражуковой

Тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский подчеркнул, что министр спорта Виталий Мутко разочарован произошедшим на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро инцидентом между президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили и спортсменкой. По его словам, руководитель с пониманием относится к позиции Тражуковой.
- Мы с Инной были на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, - приводит "Р-Спорт" слова Голубовского. - Он с большим разочарованием отнесся к произошедшему и с пониманием - к состоянию спортсменки. Пообещал разобраться в ситуации. Мы ждем, какие действия будут приняты.
mobile_actor
Надеюсь, Международная Федерация Борьбы накажет Мамиашвили.
04:42
PallMall
Нужно снимать грузина, а жаль. Сладкие серые схемы в борьбе обломались. Есть отчего разочароваться.
20:04 25 августа
fansk
"Мы с Инной были на встрече с Виталием Леонтьевичем Мутко, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко." Ставшая колхозом газета сэ даже сп....ть новость нормально не может. На сайте рспорта, кстати, все верно написано
19:43 25 августа
karwin
Умение разочаровываться - самая сильная черта Мутко.
19:35 25 августа