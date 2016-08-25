21:23 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Инна Тражукова: "Я звонила свидетелям. Некоторые отказались, кто-то пока думает"

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Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова отметила, что при ее избиении президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили присутствовали тренеры. По словам Тражуковой, она уже звонила свидетелям этого эпизода, и некоторые из них отказались давать показания против Мамиашвили.

Схватка за бронзу была проиграна, я сошла с помоста. Когда я зашла в зал, меня встретил Мамиашвили, – сказала Тражукова. – Он ругался, выражался нецензурно. Разговор был жестким, но я думала, что на этом все закончится. Но он решил, что меня необходимо ударить. Это могло продолжаться и дальше, если бы его не остановили другие тренеры.

Как вы реагировали на происходящее?

Я просто стояла, была в шоке. Все, что я успела сказать между ударами: "Вы что делаете?". Мне было очень обидно, я начала плакать.

Вы написали заявление в прокуратуру. Кто-то из свидетелей готов давать показания?

Я звонила свидетелям, разговаривала. Некоторые отказались, кто-то пока думает.

Планируете довести дело до суда?

Да.

Интервью Тражуковой

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

Россия, 21-й век.

03:46

PallMall

Какой позор на весь мир! Кошмар. Уже столько времени прошло, а Мутко все никак не снимет этого бандита. Неужели все так плохо в датском королевстве?

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