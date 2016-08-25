Инна Тражукова: "Я звонила свидетелям. Некоторые отказались, кто-то пока думает"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова отметила, что при ее избиении президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили присутствовали тренеры. По словам Тражуковой, она уже звонила свидетелям этого эпизода, и некоторые из них отказались давать показания против Мамиашвили.
– Схватка за бронзу была проиграна, я сошла с помоста. Когда я зашла в зал, меня встретил Мамиашвили, – сказала Тражукова. – Он ругался, выражался нецензурно. Разговор был жестким, но я думала, что на этом все закончится. Но он решил, что меня необходимо ударить. Это могло продолжаться и дальше, если бы его не остановили другие тренеры.
– Как вы реагировали на происходящее?
– Я просто стояла, была в шоке. Все, что я успела сказать между ударами: "Вы что делаете?". Мне было очень обидно, я начала плакать.
– Вы написали заявление в прокуратуру. Кто-то из свидетелей готов давать показания?
– Я звонила свидетелям, разговаривала. Некоторые отказались, кто-то пока думает.
– Планируете довести дело до суда?
– Да.
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Россия, 21-й век.
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PallMall
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