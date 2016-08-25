Инна Тражукова: "Избиение? Такое в моей жизни впервые!"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова, которая обвиняет президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в избиении на Олимпиаде в Рио, отметила, что ранее никогда не подвергалась физическому воздействию со стороны тренеров и функционеров.

– Когда произносят унизительные слова, это как-то можно вытерпеть, но когда тебя бьют... Такое произошло в моей жизни впервые, – отметила спортсменка. – В голове до сих пор не укладывается поступок Михаила Мамиашвили. Мне сложно сказать, что спровоцировало такое поведение с его стороны и почему он настолько разозлился... Ранее я не замечала никакой личной неприязни с его стороны.

Напомним, что сегодня Тражукова выступила с обращением к СМИ, в котором анонсирует свое обращение в правоохранительные органы по поводу избиения в Рио. (Лобовь КОНЯЕВА)