12:58 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Инна Тражукова: "Избиение? Такое в моей жизни впервые!"

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Инна ТРАЖУКОВА.Тражукова обращается в правоохранительные органы из-за двух ударов по лицу от Мамиашвили

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова, которая обвиняет президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в избиении на Олимпиаде в Рио, отметила, что ранее никогда не подвергалась физическому воздействию со стороны тренеров и функционеров.

– Когда произносят унизительные слова, это как-то можно вытерпеть, но когда тебя бьют... Такое произошло в моей жизни впервые, – отметила спортсменка. – В голове до сих пор не укладывается поступок Михаила Мамиашвили. Мне сложно сказать, что спровоцировало такое поведение с его стороны и почему он настолько разозлился... Ранее я не замечала никакой личной неприязни с его стороны.

Напомним, что сегодня Тражукова выступила с обращением к СМИ, в котором анонсирует свое обращение в правоохранительные органы по поводу избиения в Рио. (Лобовь КОНЯЕВА)

 

Полностью интервью Тражуковой – в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lim_

После Рио весь наш спорт надо переформатировать, особенно чиновников и дело даже не в мильдонии. Спортивные чины забронзовели, охамели и мышей не ловят. Всем "мумишвили" пора на покой.

16:31 25 августа

честный человечишко

История нечистая. Слишком много анонсов и иных вбросов...

14:16 25 августа

mellllnik

а в ответку ему вломить - слабо было? ))))

13:50 25 августа

аждаха

В суд подавай.

13:06 25 августа

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