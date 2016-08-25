Инна Тражукова: "Избиение? Такое в моей жизни впервые!"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова, которая обвиняет президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в избиении на Олимпиаде в Рио, отметила, что ранее никогда не подвергалась физическому воздействию со стороны тренеров и функционеров.
– Когда произносят унизительные слова, это как-то можно вытерпеть, но когда тебя бьют... Такое произошло в моей жизни впервые, – отметила спортсменка. – В голове до сих пор не укладывается поступок Михаила Мамиашвили. Мне сложно сказать, что спровоцировало такое поведение с его стороны и почему он настолько разозлился... Ранее я не замечала никакой личной неприязни с его стороны.
Напомним, что сегодня Тражукова выступила с обращением к СМИ, в котором анонсирует свое обращение в правоохранительные органы по поводу избиения в Рио. (Лобовь КОНЯЕВА)
Полностью интервью Тражуковой – в ближайшее время в "СЭ"
Lim_
После Рио весь наш спорт надо переформатировать, особенно чиновников и дело даже не в мильдонии. Спортивные чины забронзовели, охамели и мышей не ловят. Всем "мумишвили" пора на покой.
16:31 25 августа
честный человечишко
История нечистая. Слишком много анонсов и иных вбросов...
14:16 25 августа
mellllnik
а в ответку ему вломить - слабо было? ))))
13:50 25 августа
аждаха
В суд подавай.
13:06 25 августа