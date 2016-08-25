12:37 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Глава Ингушетии подарил квартиру и машину призеру Игр в Рио, выступавшему под флагом Турции

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил квартиру и автомобиль борцу-вольнику Зелимхану Картоеву, который стал серебряным призером Олимпиады-2016 в весовой категории до 86 кг, выступая под флагом Турции и именем Селим Яшар. В финале он уступил россиянину Абдулрашиду Садулаеву. Отметим, что Картоев родился в Ингушетии и сменил спортивное гражданство на турецкое в 2013-м.

– Глава Ингушетии вручил призеру Олимпиады Картоеву и его тренеру ключи от квартир и машин Toyota Camry, – приводит "Р-Спорт" слова заявления пресс-службы главы Ингушетии.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160825/1047295651.html

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КОММЕНТАРИИ (16)
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galasly

А я так понял, что он его домой зовет.

22:03 25 августа

xxx5

Это полный беспредел ! А что Евкуров из своего кормашка платит ?

21:02 25 августа

JohnWayne11

На Кавказе у каждой нации своя идентичность. Ингушу просто невозможно поддерживать этнического дагестанца в финале олимпиады (Саддулаева). Под флагом какой страны выступает спортсмен с Кавказа (России или Турции) - разницы нет, все равно будут болеть за "своего".

17:31 25 августа

Разбанен досрочно

за мои налоги? тюююю. да за ради Бога! я вам и не на такое заработаю! вон всю чечню каенами обеспечил. а васильева с пердюковым? а вротимгербовой династии? да меня на всех хватит! берите сколько надо и тратьте как душе угодно (если она есть). а будет не хватать - продайте нефть и газ, лес, морепродукты, золото, алмазы и прочие ископаемые. хоть все под корень. до пустыни. мне не жалко. лишь бы вы улыбались. (с)

15:30 25 августа

rusfed 2.0

Ингушетия (как и Чечня) - безнадежно дотационный регион. То есть мы все их содержим. А они содержат за наш счет еще и иностранных граждан. Обычным явлением стало: за наш счет с недавних пор содержатся Сирия, Донбасс, а теперь еще и турецкие спортсмены

14:38 25 августа

Pleafant

А чего церемониться,Москва оплатит все расходы кавказких наместников.А может, это оплата золота Садулаева?

14:36 25 августа

Beriya

бомжей и аварийных домов в Ингешетии нет, чтоб дарить кому попало

13:46 25 августа

Доктор-Ч

Оборотили - читать "Оборзели"

13:16 25 августа

Доктор-Ч

Оборотили совсем за государственный счёт. Нужно заставить вернуть деньги в казну, а виновного на нары.

13:14 25 августа

Братчанин

shpasic++++++++++++++++++++

13:12 25 августа

spetrov

shpasic (12:47), кстати, абсолютно законный вопрос.

12:59 25 августа

Bloodyvostok

А, может, была договоренность, что "турок" ляжет в финале под нашего? Отблагодарить - святое.

12:55 25 августа

честный человечишко

Что за дурдом? Евкуров совсем берега попутал?(((

12:50 25 августа

shpasic

хотя можете не отвечать, и так понятно.

12:47 25 августа

rashlim

Пора бы ФСБ, прокуратуре, следственному комитету и прочим обратить внимание на главу Ингушетии. Он же не из своего кармана делает подарки иностранным спортсменам, правда же?

12:47 25 августа

shpasic

он из своих денег ему квартиру и машину купил или из государственных?

12:47 25 августа

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