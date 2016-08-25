Глава Ингушетии подарил квартиру и машину призеру Игр в Рио, выступавшему под флагом Турции

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил квартиру и автомобиль борцу-вольнику Зелимхану Картоеву, который стал серебряным призером Олимпиады-2016 в весовой категории до 86 кг, выступая под флагом Турции и именем Селим Яшар. В финале он уступил россиянину Абдулрашиду Садулаеву. Отметим, что Картоев родился в Ингушетии и сменил спортивное гражданство на турецкое в 2013-м.

– Глава Ингушетии вручил призеру Олимпиады Картоеву и его тренеру ключи от квартир и машин Toyota Camry, – приводит "Р-Спорт" слова заявления пресс-службы главы Ингушетии.