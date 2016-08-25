Глава Ингушетии подарил квартиру и машину призеру Игр в Рио, выступавшему под флагом Турции

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил квартиру и автомобиль борцу-вольнику Зелимхану Картоеву, который стал серебряным призером Олимпиады-2016 в весовой категории до 86 кг, выступая под флагом Турции и именем Селим Яшар. В финале он уступил россиянину Абдулрашиду Садулаеву. Отметим, что Картоев родился в Ингушетии и сменил спортивное гражданство на турецкое в 2013-м.
– Глава Ингушетии вручил призеру Олимпиады Картоеву и его тренеру ключи от квартир и машин Toyota Camry, – приводит "Р-Спорт" слова заявления пресс-службы главы Ингушетии.
galasly
А я так понял, что он его домой зовет.
22:03 25 августа
xxx5
Это полный беспредел ! А что Евкуров из своего кормашка платит ?
21:02 25 августа
JohnWayne11
На Кавказе у каждой нации своя идентичность. Ингушу просто невозможно поддерживать этнического дагестанца в финале олимпиады (Саддулаева). Под флагом какой страны выступает спортсмен с Кавказа (России или Турции) - разницы нет, все равно будут болеть за "своего".
17:31 25 августа
Разбанен досрочно
за мои налоги? тюююю. да за ради Бога! я вам и не на такое заработаю! вон всю чечню каенами обеспечил. а васильева с пердюковым? а вротимгербовой династии? да меня на всех хватит! берите сколько надо и тратьте как душе угодно (если она есть). а будет не хватать - продайте нефть и газ, лес, морепродукты, золото, алмазы и прочие ископаемые. хоть все под корень. до пустыни. мне не жалко. лишь бы вы улыбались. (с)
15:30 25 августа
rusfed 2.0
Ингушетия (как и Чечня) - безнадежно дотационный регион. То есть мы все их содержим. А они содержат за наш счет еще и иностранных граждан. Обычным явлением стало: за наш счет с недавних пор содержатся Сирия, Донбасс, а теперь еще и турецкие спортсмены
14:38 25 августа
Pleafant
А чего церемониться,Москва оплатит все расходы кавказких наместников.А может, это оплата золота Садулаева?
14:36 25 августа
Beriya
бомжей и аварийных домов в Ингешетии нет, чтоб дарить кому попало
13:46 25 августа
Доктор-Ч
Оборотили - читать "Оборзели"
13:16 25 августа
Доктор-Ч
Оборотили совсем за государственный счёт. Нужно заставить вернуть деньги в казну, а виновного на нары.
13:14 25 августа
Братчанин
shpasic++++++++++++++++++++
13:12 25 августа
spetrov
shpasic (12:47), кстати, абсолютно законный вопрос.
12:59 25 августа
Bloodyvostok
А, может, была договоренность, что "турок" ляжет в финале под нашего? Отблагодарить - святое.
12:55 25 августа
честный человечишко
Что за дурдом? Евкуров совсем берега попутал?(((
12:50 25 августа
shpasic
хотя можете не отвечать, и так понятно.
12:47 25 августа
rashlim
Пора бы ФСБ, прокуратуре, следственному комитету и прочим обратить внимание на главу Ингушетии. Он же не из своего кармана делает подарки иностранным спортсменам, правда же?
12:47 25 августа
shpasic
он из своих денег ему квартиру и машину купил или из государственных?
12:47 25 августа