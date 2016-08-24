Дзамболат Тедеев: "Для нас серебряная медаль Гедуева – золотая"

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвел итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро и заявил, что не согласен с решением судей по поводу исхода финального поединка Аниуара Гедуева, завоевавшего серебряную медаль.

- Все переживали, допустят сборную России или не допустят, - сказал Тедеев. - Но сегодня мы довольны своим результатом – два золота и одно серебро. Ни одна команда в мире не взяла две золотые медали в вольной борьбе. Сослан Рамонов своей золотой медалью доказал, что наша команда по вольной борьбе - самая сильная в мире. Жалко Гедуева, он заслужил золото, мы с позицией судей не совсем согласны. Но эту серебряную медаль мы ценим как золотую. (Сергей ФИШ)