16:13 24 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Вольная борьба

Дзамболат Тедеев: "Для нас серебряная медаль Гедуева – золотая"

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Сегодня. Рио-де-Жанейро. Аниуар ГЕДУЕВ.Гедуев: кровавый финал

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвел итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро и заявил, что не согласен с решением судей по поводу исхода финального поединка Аниуара Гедуева, завоевавшего серебряную медаль.

- Все переживали, допустят сборную России или не допустят, - сказал Тедеев. - Но сегодня мы довольны своим результатом – два золота и одно серебро. Ни одна команда в мире не взяла две золотые медали в вольной борьбе. Сослан Рамонов своей золотой медалью доказал, что наша команда по вольной борьбе - самая сильная в мире. Жалко Гедуева, он заслужил золото, мы с позицией судей не совсем согласны. Но эту серебряную медаль мы ценим как золотую. (Сергей ФИШ)

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