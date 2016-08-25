Вратарь сборной США отстранена от команды на полгода за свои высказывания

Голкипер женской сборной США Хоуп Соло отстранена от команды на полгода за свои высказывания, сообщает Goal. По информации источника, Федерация футбола США сочла неприемлимыми комментарии Соло, данные после встречи с командой Швеции на Олимпиаде-2016. Напомним, что Соло сказала, что им "противостояла кучка трусих".
Джон....Сильвер
У этих америкашек уже крышу сносит от мания величия и укоренения в мозгах мысли о своей исключительности и вседозволенности!
08:58 25 августа
Vorlod
Она имела ввиду что шведки играли в трусах
06:35 25 августа