04:28 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Футбол

Вратарь сборной США отстранена от команды на полгода за свои высказывания

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Голкипер женской сборной США Хоуп Соло отстранена от команды на полгода за свои высказывания, сообщает Goal. По информации источника, Федерация футбола США сочла неприемлимыми комментарии Соло, данные после встречи с командой Швеции на Олимпиаде-2016. Напомним, что Соло сказала, что им "противостояла кучка трусих".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

У этих америкашек уже крышу сносит от мания величия и укоренения в мозгах мысли о своей исключительности и вседозволенности!

08:58 25 августа

Vorlod

Она имела ввиду что шведки играли в трусах

06:35 25 августа

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