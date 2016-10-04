Барак Обама: "Решения МОК и ФИФА определены заранее"

Президент США Барак Обама заявил, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) коррумпированы. Также он считает, что такова ситуация и в Международной федерации футбола (ФИФА). Обама в 2009 году летал в Копенгаген на сессии МОК, чтоб поддержать заявку Чикаго на проведение Олимпиады-2016, но победила заявка Рио-де-Жанейро.

- Все думали, что если я прилечу в Копенгаген, то у Чикаго будет хороший шанс получить Олимпиаду, поэтому я и совершил такую однодневную поездку, - цитирует журнал New York Обаму. - Впоследствии, думаю, что мы все узнали, что решения МОК аналогичны решениям ФИФА: немного определены заранее.