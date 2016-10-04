Барак Обама: "Решения МОК и ФИФА определены заранее"

Президент США Барак Обама заявил, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) коррумпированы. Также он считает, что такова ситуация и в Международной федерации футбола (ФИФА). Обама в 2009 году летал в Копенгаген на сессии МОК, чтоб поддержать заявку Чикаго на проведение Олимпиады-2016, но победила заявка Рио-де-Жанейро.
- Все думали, что если я прилечу в Копенгаген, то у Чикаго будет хороший шанс получить Олимпиаду, поэтому я и совершил такую однодневную поездку, - цитирует журнал New York Обаму. - Впоследствии, думаю, что мы все узнали, что решения МОК аналогичны решениям ФИФА: немного определены заранее.
Весёлый©
Россиюшка - родина толерантности. Ростов и Питер - родина бананов.
13:59
Gordon
ЗЮК, во-первых, надо писать "желтоватая". Две ошибки в одном слове - чересчур. Во-вторых, журнал "Нью-Йорк", на который содержится ссылка, не газета. В третьих, Вас разве кто-то тут держит? И в четвёртых, как Вам нравится во-первых, во-вторых и в третьих? ;)
13:33
Gordon
Когда президент такого государства, как США, говорит подобные вещи, он выглядит по меньшей мере жалко.
13:31
Семен Семенович
Он думал, что он приедет, и, как Путин для Сочи, выбьет для Америки олимпиаду. Но, во-первых, Владимир Владимирович тщательно готовился к тому заседанию, а во-вторых, не тянет негр против нашего президента, никак не тянет...
13:22
Красно синий
Ну и зачем мой коммент стёр??? Я же прав.
13:19
баламошка
Почему дикое животное спокойно разгуливает по городам? Когда уже Обаму вернут в саванну? Я категорически против рабства! Все негры должны быть возвращены в Африку. Кроме Бйонсе и таких же.
13:09