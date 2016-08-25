Яна Егорян: "Достигнута ли главная цель? Пресытиться победами нельзя"

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян подчеркнула, что не испытывает опустошения после выигрыша двух золотых медалей в Рио-де-Жанейро, передает из Кремля Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. По ее словам, если победа добывается с трудом, то эмоции всегда будут самыми сильными.

- После выигрыша вами двух золотых медалей прошло почти две недели. Эмоции после Олимпиады уже схлынули?

- Конечно, сейчас уже Олимпиада вошла в историю, можно готовиться к новому сезону и четырехлетию. Безусловно, после завоеванных наград у меня были очень приятные эмоции он нашего выступления, ведь это то, к чему мы стремились, ради чего долго работали.

- Обычно после больших побед наступает чувство опустошения. У вас также?

- Нет. Я этого не чувствую, потому что у меня есть еще много целей в своей спортивной карьере. Я не из тех спортсменов, которые после олимпийского золота готовы уйти. У меня еще есть амбиции и медали, которые хочу завоевать, например, медаль чемпионата Европы и мира в личном зачете.

- Они стоят на ряд ниже, чем олимпийское золото. То есть главная цель уже достигнута.

- Почему? Вы ошибаетесь. Понятно, что Олимпиада - это Олимпиада. И она проводится раз в четыре года. Но когда ты работаешь и выигрываешь, причем с трудом, поверьте, эмоции всегда будут самыми сильными. Пресытиться победами нельзя.