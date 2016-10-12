19:17 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Фехтование

Бюро исполкома ФФР признало выступление фехтовальщиков на Играх-2016 успешным

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что отчетно-выборная конференция ФФР, на которой состоятся плановые выборы главы организации, пройдет 26 января 2017 года. Также Михайлов рассказал, что ФФР признала выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2016 года успешным.

– 26 января 2017 года пройдет отчетно-выборная конференция, – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Буду ли я баллотироваться на третий срок? Я сейчас об этом не буду говорить, это немножко преждевременно.

На заседании бюро исполкома федерации я предложил признать выступление нашей сборной на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро успешным, бюро исполкома одобрило.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20161012/1110672471.html

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