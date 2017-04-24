Юлия Ефимова: "Мне сказали, что запрет мельдония - как запретить пить шоколадное молоко"

Российская пловчиха Юлия Ефимова подчеркнула, что создает свою команду Efimova Team, чтобы никто не помешал ей подготовиться к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Ранее сообщалось, что всем тренерам из США запрещено работать со спортсменкой. Дэвид Сало тренировал Ефимову с 2011 по 2016 год и прекратил сотрудничество с пловчихой перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро из-за аналогичного запрета.

- Я хочу подготовиться к Олимпиаде-2020, создаю команду. Мне не хочется, чтобы кто-то опять запретил моему тренеру работать со мной, - сказала Ефимова в интервью НТВ. - В случае с мельдонием тренер от меня сам не отказывался. Тогда он связался со знакомым профессором, который ему все объяснил. Он написал мне сразу, что не понимает причин его запрета. Это то же самое, что запретить пить шоколадное молоко. Единственное влияние сверху было, когда ему сказали, что он может лишиться работы, если будет продолжать.

- В Рио-де-Жанейро вы были без тренера?

- Я ходила в обычный бассейн, куда ходят обычные купальщики. Я там одна тренировалась со своим отцом.

- То есть олимпийская чемпионка ходит по городу и ищет, кому бы дать 20 долларов, чтобы потренироваться?

- Ну да. Это было не только в США, но и в Рио, потому что меня не допускали к олимпийским объектам. Мы искали бассейн, где хотя бы одну тренировку можно было провести.