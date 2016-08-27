11:53 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Виталий Мутко: "Не исключаю попыток дискредитировать результаты России в Рио"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что можно ждать в ближайшее время попыток пересмотреть результаты российских спортсменов на Олимпиаде-2016 со стороны международных сил, пытающихся дискредитировать Россию в спорте.

– Мы видим, что работа против нас будет продолжаться. Методы понятны. Не исключаю, что будут предприняты попытки дискредитировать наши результаты на Олимпиаде в Рио. Почему нет? Сейчас найдется какой-нибудь козырь. Скажут, что забыли какого-то спортсмена, допишут его в список. И нам придется защищаться, – заявил в эфире программы "Спортивный вопрос" Мутко. – Впереди зима, поэтому важно сохранить отношения с представителями федераций зимних видов спорта. Я планирую в ближайшее время провести встречи. Потому что там тоже существуют списки, есть атака на сочинскую Олимпиаду.

Если была попытка рекомендовать не проводить на территории России международных соревнований, то сначала, например, могут уйти зимние турниры, а потом и до чемпионата мира по футболу могут добраться. Это же понятно. Но мы будем продолжать готовиться. Никаких оснований лишить нас чемпионата мира нет. Даже если наша антидопинговая лаборатория не будет восстановлена в правах до 2018 года.

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