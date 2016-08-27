Виталий Мутко: "Доклад Макларена - сфальсифицирован"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что доклад независимой комиссии ВАДА не выдерживает критики. По его словам, Россия будет принимать меры по защите своих интересов.
– Мы наняли самых лучших юристов страны, людей, которые изучают международное право, – отметил в эфире программы "Спортивный вопрос" на "Матч ТВ" Мутко. – Они проанализировали доклад Макларена. Вывод таков, что доклад сфальсифицирован, подогнан под обстоятельства, под ситуацию. А его юридическая техника не выдерживает никакой критики. Этот доклад будет еще раз направлен всем международным федерациям. Мы пойдем в гражданские суды. Люди, которые нас в чем-то обвиняли, будут привлекаться к ответственности.
Следственные органы расследуют уголовное дело на базе доклада. Сейчас у них достаточно оснований предъявлять претензии. Мы обратимся к руководству швейцарской компании, которая производила баночки для допинг-проб. Если их обвиняют в том, что у них некачественная продукция, пусть ответят всему миру. Они говорят, что без механического повреждения эта баночка вскрываться не может.
Cantоna13
Нереальный Виталик, мхатовскую паузу какую выдержал то, не министр - министрищщще!
13:36
Тропическая гемангиома Мовсисяна
походу у Мутко пинг высокий, запаздывает с реакцией)))
12:57
Антимайдан
Давно пора было фальсификаторов привлекать к ответственности. Ещё год назад, когда пошла эта откровенно тенденциозная заказная кампания про "допинг в России". Но наши пытались сотрудничать с Западом, выполнили практически все требования ВАДА и ИААФ. А на Западе стремление сотрудничать в борьбе с допингом посчитали "слабостью" - они то боролись не с допингом, а с Россией. Очень надеюсь, что теперь у наших будет другой подход - Запад понимает только силу.
12:32
rus_deutsch
Прям министерство параллельной реальности... готов предложить леонтьичу идею - создай отдел информационной защиты, снимай наших спортсменов в Ерино и на Круглом, вмонтируй в видео ОИ и ЧМ - и в телек! дешевле обойдется, чем доказывать свою пушистость злому миру... и медалей можно набрать, и наградить кого надо, а мировая легкая атлетика (да и другие пиндосские виды) пусть загнутся без нас - так ему, Обаме, и надо!
12:00
Slim Taller
Обязательно всем им пришлите судебные повестки в Басманный суд.
11:52