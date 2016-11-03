Вениамин Бут: "Все спортсмены, не поехавшие на Игры-2016, должны получить компенсацию"

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут выразил мнение, что все спортсмены, которые не смогли поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за отстранений, должны получить компенсацию. Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что 42 легкоатлета получат компенсацию за пропуск Олимпиады от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма компенсации составит 40 миллионов рублей. Российские тяжелоатлеты также не выступили на Играх в Бразилии из-за череды допинговых скандалов. От участия в Играх был отстранен и ряд российских гребцов.

– Я всегда за справедливость, я готов бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Бута. – Но я не хочу быть Дон Кихотом, – сказал Бут по телефону. – Безусловно, тем людям, которые не поехали на Олимпиаду, нужно это компенсировать. Как компенсировать – не знаю. Сегодня во главе угла у многих стоят деньги. Хорошо, дайте денег, пусть это будет 200 тысяч, пусть это будет миллион – не знаю, но пусть это будет что-то, но они должны это получить. Я вот так считаю.