01:57 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

В FINA удивлены увольнением экспертов по допинг-контролю из-за допуска россиян до Рио-2016

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Международная федерация плавания (FINA) выразила сожаление и удивление по поводу увольнения руководителя наблюдательного совета по допинг-контролю Эндрю Пайпа и еще двух членов совета, сообщает AP. Напомним, эксперты подали в отставку из-за допуска российских пловцов к участию в Олимпиаде-2016, что не соответствовало позиции совета. Они написали письмо на имя президента FINA Хулио Маглионе, в котором выразили сожаление по поводу того, что организация проигнорировала рекомендации совета и оставила без ответа просьбу объяснить причины такого решения.

– Что касается заявлений, написанных в письме, то ФИНА уточняет: Олимпийские игры проводит Международный олимпийский комитет, – говорит в заявлении FINA.

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