Томас Бах: "Решение по участию России в Олимпиаде было правильным"

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что комитет принял верное решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2016. Независимая комиссия ВАДА по расследованию допинга в российском спорте рекомендовала отстранить от Игр всех россиян. В итоге в соревнованиях приняли участие спортсмены, ранее не замешанные в допинговых скандалах. В Рио не поехали все тяжелоатлеты и почти все легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной.

- Перед Играми мы собрались с представителями НОКов, а также спортсменами - представителями континентов и приняли решение об участии российских спортсменов в Рио, - цитирует ТАСС Баха. - Это решение не было политическим, оно было принято в интересах спорта и "чистых" спортсменов. Это было решение, призванное защитить не только "чистых" российских спортсменов, но и "чистых" спортсменов всего мира.

Впоследствии наш вердикт по поводу россиян поддержало множество политических лидеров во всем мире. Это еще раз подтверждает, что наше решение было правильным.