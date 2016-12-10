Томас Бах: "Многие поймут, что МОК принял справедливое решение по участию россиян в Играх"

Президент МОК Томас Бах выразил уверенность, что комитет поступил верно, допустив российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Рио. Напомним, что ВАДА на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте рекомендовало отстранить от Игр всех российских спортсменов. В итоге МОК оставил за международными федерациями право допускать россиян в индивидуальном порядке. В итоге Россия была представлена на Олимпиаде, но в неполном составе - на соревнования не поехал ряд спортсменов, включая всю сборную по тяжелой атлетике и всех легкоатлетов, за исключением Дарьи Клишиной.

- Уверен, что, когда волнение уляжется, многие поймут, что мы приняли справедливое решение по спортсменам, - цитирует DPA Баха. - Мы отказались принимать решение политического характера. Наша задача - защита всех чистых спортсменов вне зависимости от их происхождения.

Мы не собирались ждать реформ ВАДА и к Играм в Рио сделали все, что было в наших возможностях. Мы провели перепроверку проб Пекина-2008 и Лондона-2012, по итогам которой мы отсеяли 41 спортсмена от участия в Олимпиаде в Рио. Наказания за допинг мы сделали независимыми от МОК и отдали в ведение Спортивного арбитражного суда.

- Как исправить испорченные отношения с Россией?

- ВАДА и международные эксперты должны проконтролировать работу РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории, чтобы они снова получили лицензию в соответствии с международными стандартами. Это непрерывный процесс.