Российские трековики: "Не понимаем, почему были отстранены от Игр на основании показаний душевнобольного"

Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов обратились с открытым письмом в МОК, ВАДА, UCI, Ассоциацию летних олимпийских видов спорта, Ассоциацию национальных олимпийских комитетов, а также к Ричарду Макларену. Эти спортсмены были отстранены от Олимпиады-2016, но намерены отстоять свою непричастность к допинговым скандалам. В обращении они указывают нелогичность того, что независимая комиссия ВАДА основывалась на показаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

– Господин Родченков лично признавался в совершении серьезных нарушений антидопинговых правил, а также в совершении преступлений, таких как лжесвидетельство, незаконный оборот, мошенничество, шантаж и т.д., – говорится в письме спортсменов. – В 2011 году в отношении господина Родченкова было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ. Он избежал тюремного срока только благодаря "внезапному" психическому заболеванию. Господин Родченков провел почти целый год в психиатрической клинике до окончания следствия, а его сестра Мария была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения.

Ранее профессор Макларен был назначен членом независимой комиссии, возглавляемой г-ном Ричардом Паундом. В своем докладе №1 от 9 ноября 2015 года независимая комиссия, помимо прочего, заявила следующее: "В сердце программы по прикрытию положительных результатов тестирования стоял директор Родченков. Он не только принимал, но и требовал денежные средства для сокрытия положительных результатов тестирования… Независимая комиссия не считает заявления директора Родченкова об уничтожении проб достоверными".

Странным образом показания доктора Родченкова были признаны достоверными профессором Маклареном, который заявил в своем докладе следующее: "Таким образом, я не сомневался в выводе о том, что в контексте предмета моих полномочий он является лицом честным и заслуживающим доверия".

Мы не понимаем, почему мы были отстранены от Олимпийских игр только в силу показаний душевнобольного преступника, что является нарушением положений Всемирного антидопингового кодекса ВАДА. Мы были явно лишены честной возможности представить наши объяснения по этим необоснованным и неверным заявлениям, сделанным таким рецидивистом, как господин Родченков.

В силу нашей уверенности в своей АБСОЛЮТНОЙ невиновности, в том, что мы НИКОГДА не нарушали и ВСЕГДА придерживались антидопинговых правил и регламентов, мы хотим восстановить наши честные имена чистых спортсменов и подать иск в отношении господина Родченкова за его грязные заявления, а также в отношении ВАДА за неверное толкование доклада профессора Макларена.

Также спортсмены просят не учитывать показания Родченкова и перепроверить данные доклада Макларена. По их словам, проверки на достоверность этот документ не выдерживает.