МОК уверен, что доклад ВАДА демонстрирует успешность антидопинговой программы Игр-2016

В Международном олимпийском комитете уверены, что доклад Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) показывает действенность программа по борьбе с допингом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ранее ВАДА опубликовало отчет, согласно которому во время ОИ было зафиксировано 28 случаев употребления запущенных препаратов. Напомним, Игры-2016 проходили с 5 по 21 августа.

- Доклад демонстрирует, что программа по борьбе с допингом на Олимпийских играх была успешной, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МОК. - Целостность программы была обеспечена. При этом пришлось справиться с некоторыми проблемами. Например, с нехваткой ресурсов и персонала. Рекомендации будут тщательно изучены и рассмотрены.