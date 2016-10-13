МИД РФ: реакции ООН на отстранение россиян от Игр и Паралимпиады в Рио не было

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека не отреагировало на отстранение российских олимпийцев и паралимпийцев от участия в Играх-2016. Сборная России не приняла участия в Паралимпийских играх по вердикту Международного паралимпийского комитета (МПК). К участию в Олимпиаде не были допущены российские легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной) и тяжелоатлеты, а также ряд спортсменов в других видах.

– Скажу о реакции. А не было реакции никакой, – цитирует "Р-Спорт" Долгова. – По непонятным для нас причинам. Мы убеждены в том, что господин Хусейн Зейд Раад аль-Хусейн, верховный комиссар ООН по правам человека, должен был первым выступить с реакцией на решение по отстранению наших олимпийцев и особенно паралимпийцев.