14:18 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Герхард Хейберг: "Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой"

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Член МОК Герхард Хейберг считает, что сборную России не нужно было допускать к участию в Олимпиаде-2016. По словам норвежца, россияне не были бы допущены, если бы факты из второй части доклада Ричарда Макларена стали известны ранее.

– Я могу утверждать, что у МОК еще не было более серьезных проблем, чем сейчас, – цитирует VG Хейберга. – Это касается многих областей, но самое главное – антидопинговая работа. Речь о той допинговой структуре, с которой мы столкнулись в России. Есть много вопросов, на которые нужны ответы. Допуск России к Олимпиаде-2016 был ошибкой. Мы были наивны. Мы все ошибались. В следующий раз нужно быть жестче.

На месте МОК я бы больше денег тратил на антидопинговую работу, сделал бы ВАДА более независимым. Возможно, изменил бы организационную структуру. Критиковать президента МОК Томаса Баха я бы не стал. Он ведет последовательную работу, имеет свою позицию. Я его хорошо знаю. Он независим в своих суждениях.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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storog1977

появление на свет таких герхардов, было ошибкой

14:27

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