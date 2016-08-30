Евгений Архипов: "Нет особой радости от медали Тарновского"

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что не испытает особой радости в том случае, если российскому каноисту Илье Штокалову будет передана бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Штокалову может быть передана бронзовая медаль молдаванина Сергея Тарновского, который временно отстранен из-за положительной допинг-пробы.

– Пока решения по медали нет, но процесс разбирательства по Тарновскому запущен, – приводит "Р-Спорт" слова Архипова. – У меня лично не будет особой радости от этой медали. У кого-то забрали, потом отдали... Нашим трем спортсменам вообще не дали шансов выступить на Олимпиаде, как-то доказать свою правоту. Просто сослались на доклад Макларена, и все.