16:31 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Евгений Архипов: "Нет особой радости от медали Тарновского"

0
0
0

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов заявил, что не испытает особой радости в том случае, если российскому каноисту Илье Штокалову будет передана бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Штокалову может быть передана бронзовая медаль молдаванина Сергея Тарновского, который временно отстранен из-за положительной допинг-пробы.

– Пока решения по медали нет, но процесс разбирательства по Тарновскому запущен, – приводит "Р-Спорт" слова Архипова. – У меня лично не будет особой радости от этой медали. У кого-то забрали, потом отдали... Нашим трем спортсменам вообще не дали шансов выступить на Олимпиаде, как-то доказать свою правоту. Просто сослались на доклад Макларена, и все.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20160830/1055238755.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ