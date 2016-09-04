00:13 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до Олимпиады-2016

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Руководитель наблюдательного совета Международной федерации плавания (FINA) по допинг-контролю Эндю Пайп подал в отставку, сообщает ирландский телеканал RTE. Причиной послужил допуск российских пловцов к участию в Олимпиаде-2016, что не соответствовало позиции совета. Примеру Пайпа последовали еще два члена из восьми. Уволившиеся эксперты написали письмо на имя президента FINA Хулио Маглионе, в котором выразили сожаление по поводу того, что организация проигнорировала рекомендации совета и оставила без ответа просьбу объяснить причины такого решения.

Российский спортсмены завоевали на Играх в Рио-де-Жанейро четыре медали в плавании.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Обращая ваше внимание - не они должны объяснить, почему "чистые" спортсмены должны были пропустить Олимпиаду (к тому же по надуманным утверждениям), а им должны что-то объяснять. Лицемерие во всей красе.

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