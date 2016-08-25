Дмитрий Медведев: "Российские спортсмены доказали, что их победы не имеют ничего общего с допингом"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время поздравления членов сборной России с завоеванием олимпийских медалей Рио подчеркнул: российские спортсмены доказали миру, что их победы не имеют ничего общего с допингом. Глава правительства уверен, что россияне завоюют еще больше медалей на Олимпиаде 2020 года.

– Здорово, что вы вывели нашу страну на четвертое общекомандное место и повторили тот результат, который был достигнут на Играх в Лондоне, причем в беспрецедентно сложных условиях, сделали это несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывалось на нашу сборную, на всю нашу спортивную общественность, на всю нашу страну, – цитирует ТАСС Медведева. – Как бы кто ни старался, им не удалось сорвать Олимпиаду для России, вы доказали всему миру, что победы нашего спорта не имеют ничего общего ни с допингом, ни с какими-то другими грехами, которые к нам периодически пытаются приклеивать.

Теперь наша общая надежда в том числе на Олимпийские игры 2020 года. Уверен, что у нас там точно будет медалей не меньше, а больше, а наша сборная будет конкурентоспособной, мощной командой.