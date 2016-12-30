Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпиады-2016

Российский боксер Миша Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр-2016. В Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.

- Апелляция подана. Сроки ее рассмотрения отсутствуют, шансы - пятьдесят на пятьдесят, - приводит ТАСС слова юриста Артема Пацева, представляющего интересы спортсмена.

8 декабря CAS лишил Алояна серебряной медали Игр-2016 за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.