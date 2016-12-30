16:03 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпиады-2016

0
0
0

Российский боксер Миша Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр-2016. В Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.

- Апелляция подана. Сроки ее рассмотрения отсутствуют, шансы - пятьдесят на пятьдесят, - приводит ТАСС слова юриста Артема Пацева, представляющего интересы спортсмена.

8 декабря CAS лишил Алояна серебряной медали Игр-2016 за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3918259

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ