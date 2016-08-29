Алексей Власенко: "Атака на россиян продолжится"

Член технического комитета Международной федерации плавания (ФИНА) по прыжкам в воду Алексей Власенко отметил, что исходя из нынешней ситуации будет стоять вопрос о допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду. Также Власенко поблагодарил главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова и министра спорта РФ Виталия Мутко за то, что национальная команда приняла участие в Играх-2016.

– Перед Олимпиадой на нашу команду обрушилась настоящая атака, – сказал Власенко. – Считаю, что она будет продолжаться и дальше. Будет стоять вопрос о допуске спортсменов на зимнюю Олимпиаду. А за то, что мы оказались в Рио, мне хочется поблагодарить Александра Жукова и Виталия Леонтьевича Мутко. Без них вряд ли бы что-то получилось. Этот путь мы прошли с честью. В Бразилии были завоеваны не просто золотые медали. (Любовь КОНЯЕВА)