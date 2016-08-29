14:07 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Допинг

Алексей Власенко: "Атака на россиян продолжится"

0
0
0
1

Член технического комитета Международной федерации плавания (ФИНА) по прыжкам в воду Алексей Власенко отметил, что исходя из нынешней ситуации будет стоять вопрос о допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду. Также Власенко поблагодарил главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова и министра спорта РФ Виталия Мутко за то, что национальная команда приняла участие в Играх-2016.

– Перед Олимпиадой на нашу команду обрушилась настоящая атака, – сказал Власенко. – Считаю, что она будет продолжаться и дальше. Будет стоять вопрос о допуске спортсменов на зимнюю Олимпиаду. А за то, что мы оказались в Рио, мне хочется поблагодарить Александра Жукова и Виталия Леонтьевича Мутко. Без них вряд ли бы что-то получилось. Этот путь мы прошли с честью. В Бразилии были завоеваны не просто золотые медали. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Вообще-то, из-за Мутко и возникла ситуация с запретом. Жуков, тоже не мог не знать, а значит попустительствовал госдопингсистеме.

14:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ