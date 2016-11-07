Александр Жуков: "Папа Римский поддержал допуск россиян на Олимпиаду-2016"

Глава ОКР Александр Жуков отметил, что решение МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2016 поддержали главы более чем 50 государств. По его словам, также позитивно отреагировали на это Папа Римский и представители ООН.

После допингового скандала МОК в июле принял решение не отстранять сборную России от Олимпиады. Решение о допуске спортсменов принимали федерации в каждом из видов спорта. В итоге на Играх-2016 от России не было легкоатлетов и тяжелоатлетов.

- Томас Бах подробно остановился на теме участия олимпийской команды России в Играх в Рио, - приводит пресс-служба ОКР слова Жукова. - Президент МОК сказал, что за последнее время общался с руководителями более чем 50 государств и многих крупных международных организаций. Была встреча с главой римской католической церкви, с представителями ООН. И все они, по словам Томаса Баха поддержали решение Международного Олимпийского комитета о допуске нашей сборной. Это, на мой взгляд, очень важно и свидетельствует о том, что подавляющее большинство наших коллег занимает объективную позицию в отношении российского спорта и готово к дальнейшему конструктивному взаимодействию по всем актуальным вопросам.