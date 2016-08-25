Олег Зайцев: "В дуэте Кузнецова и Захарова был нарушен психологический контакт"

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Олег Зайцев отметил, что у Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, выступающих в паре в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, был потерян контакт из-за плохой эмоциональной обстановки к команде. Российские прыгуны в воду по итогам выступления на Играх-2016 впервые в новейшей истории остались без олимпийских наград.

– Ребята были в хорошей форме. Но вся ситуация сказалась на них эмоционально, на их выступлении, – цитирует "Р-Спорт" Зайцева. – Кузнецов принял мою сторону, Захаров – ничью, он закрылся. Был нарушен психологический контакт в этом дуэте, это было заметно, не было горения в глазах.

Захаров был в очень приличных кондициях. Он даже разминку на шесть прыжков провел на очень высоком уровне, но на самих соревнованиях эта закрытость эмоционально сказалась. Ему было тяжело, всем нам было тяжело... Мы поговорили. Захаров мне сказал, что будет прыгать, будет продолжать. Я сказал, чтобы он отдохнул, хорошо подумал. Через полмесяца увидимся c ними, обсудим, как все будет дальше.