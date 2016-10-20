Алексей Власенко: "У неудачного выступления российских прыгунов на Играх-2016 есть объективная причина"

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Алексей Власенко подчеркнул, что вопрос о подведении итогов выступления российских прыгунов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро был специально снят с повестки дня в ходе президиума организации. По словам главы РФПВ, у неудачного выступления российских спортсменов на Играх-2016 есть объективная причина.

– Я специально снял вопрос о подведении итогов Игр-2016 с повестки дня, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Выступление сами знаете какое. Но есть реальная и объективная причина такому выступлению. За шесть месяцев до Олимпиады FINA обещала сделать крышу, и мы готовились к тому, что будет закрытый бассейн. За шесть месяцев федерация нас поставила в известность, что у оргкомитета на это нет денег.

FINA предлагала оплатить все сама – миллион евро, но по срокам ни одна строительная компания не стала это делать. Из-за этого подготовка была смазана. А это два разных вида спорта – прыжки в воду в открытом бассейне и в закрытом. Сегодня я впервые это услышал.

На Олимпийских играх в Рио российские прыгуны в воду впервые с 1988 года остались без медалей.