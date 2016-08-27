Алексей Власенко: "Российские тренеры по-прежнему живут стандартами Олимпиады-80"

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко подчеркнул, что есть идея привлечь в тренерский штаб национальной команды иностранного специалиста. Сборная РФ впервые с 1988 года остались без олимпийских медалей в этом виде спорта по итогам выступления на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Я вчера разговаривал с министром спорта, с Жуковым. Александр Дмитриевич вообще предлагает взять иностранного специалиста, так как наши по-прежнему живут стандартами Олимпиады-80, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Виталий Леонтьевич Мутко тоже говорит, что возможно, стоит взять иностранца, может быть, не на пост главного тренера, а просто в тренерский штаб.

Я сейчас хочу пригласить Саутина, Гальперина, Вайцеховскую, Зайцева, всех, кто живет этим видом спорта, и выслушать их позицию. Я никогда не лез в спортивную составляющую, полностью доверял в этом главному тренеру, но сейчас возьму управление на себя".

Власенко заявил, что у него был разговор со спортивным директором сборной Великобритании Алексеем Евангуловым. "Он подтвердил все мои предположения. Сказал, что мы остались в 80-х в плане специфики тренировок, у нас нет физической подготовки, работы со штангой. У Тома Дэйли четыре тренера - один на воде, один в зале, один, который занимается психологической подготовкой, а четвертый связывает это воедино. У нас же – главный тренер, который полностью контролировал весь процесс".