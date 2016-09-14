Свешников, Страхов и Соколов намерены отстаивать свои интересы в суде

Тренер гонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова Александр Кузнецов сообщил, что спортсмены намерены до конца отстаивать свои интересы в суде после отстранения от участия в Олимпийских играх-2016. Спортсмены подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) во время Игр-2016, но он был отклонен.

- То, что мы будем подавать иск, это обязательно, - цитирует "Р-Спорт" Кузнецова. - Сейчас нащупываем этот путь, а то получается как по Шекспиру: "Где виноваты все, там виноватых нет". Здесь ведь задействован Родченков, Макларен, МОК, Международный союз велосипедистов (UCI). Мы сейчас нащупываем линию. Ясно, что причиной отстранения стал доклад Макларена, а вот откуда он это все взял, этой информации у нас пока слишком мало. Но мы приступили к этому процессу, и шаг за шагом будем его доводить до конца. И в этом нет никаких сомнений.

Никто этих ребят не отстранял от соревнований – они соревнуются и тренируются. И ведь UCI по участию в Олимпиаде дал свое заключение, что никаких претензий к ним нет. Все это было странно. Видимо, в этой атмосфере нужно было кого-то отстранять, и жребий пал на этих трех ребят, хотя у них никогда положительных проб не было.