Призер Олимпиады в Рио Дмитриев решил продать подаренный автомобиль

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев решил продать автомобиль, подаренный ему за медаль на Играх. Стоимость машины BMW X3 составляет 2 миллиона 590 тысяч рублей. Ранее член сборной России по синхронному плаванию также выставила свой BMW X6 (который полагается за золото Олимпиады) на продажу.

- Ввиду повышенного интереса со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей решил сделать этот пост, - написал Дмитриев в Instagram. - У меня уже есть моя любимая машина – BMW "синий бегемот". Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником - велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве.

Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее – соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное.