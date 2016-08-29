Призер Олимпиады в Рио Дмитриев решил продать подаренный автомобиль

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев решил продать автомобиль, подаренный ему за медаль на Играх. Стоимость машины BMW X3 составляет 2 миллиона 590 тысяч рублей. Ранее член сборной России по синхронному плаванию также выставила свой BMW X6 (который полагается за золото Олимпиады) на продажу.
- Ввиду повышенного интереса со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей решил сделать этот пост, - написал Дмитриев в Instagram. - У меня уже есть моя любимая машина – BMW "синий бегемот". Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником - велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве.
Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее – соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное.
Ввиду повышенного интереса со стороны СМИ к планам олимпийцев в отношении подаренных нам автомобилей – решил сделать этот пост. У меня уже есть моя любимая машина – BMW "синий бегемот". Эта машина – результат моих спортивных достижений и упорных трудов. Не скрою, что пользоваться автомобилем мне приходится гораздо реже, чем моим неразлучным спутником - велосипедом, и то только тогда, когда я бываю в Москве. Я благодарен Фонду поддержки олимпийцев России за эту поддержку, и уверен, что подаренный мне автомобиль сможет по назначению послужить ее будущему владельцу и его семье, тем более что у него будет такая прекрасная история, как выигранная медаль ОИ в Рио. У каждого олимпийца есть планы на будущее – соревнования, семья и дети, ОИ-2020 в Токио, развитие олимпийского движения и общественная деятельность, на данный момент мы решили, что для нашей будущей семьи это решение наиболее верное. Спасибо @smile025 за помощь 👍🏻
совва
Да многие из них продают, чего докопались до олимпийцев. Кто похитрей, позже, кто попроще сразу) как Кокорин с Мамаевым...бухают все, а на орехи досталось только попавшимся)
15:23
Кабан_екб
nicksel55 Потому, что таких людей в стране единицы!!! Они прославляют нашу страну, поднимая её авторитет. И работают, поверьте, не меньше шахтеров. Вот за что перспективных футболистов заваливают деньгами, а они так и ходят в перспективных до конца карьеры, мне не ясно...
15:02
Ыыыыыыыыыыыыыыы
nicksel55\\\\\\\\ Потому что в мировозрении руководства, спортсмен производит куда больше блага для страны чем шахтер, он праславляет страну на международной арене, а международный успех это мощное орудие пропаганды, которое призвано пробемонстрировать что курс страны правильный и т.д. А учитывая, что экономика страны не очень хорошо себя чувствует, сам по себе спортсмен (как правило) не может себя содержать, спонсорских контрактов мало и т .п. в итоге что бы несмотря на проблемы в экономике результаты в спорте все же были, тех спортсменов которые могут показать результат задаривают, плюс переманивают спортсменов из других стран, и даже допинг как мы видим работает на гос. урвоне. Исходя из этой логике профессиональный спортсмен в нынешней российской социальной иерархии занимает куда более высокое место чем шахтер или учитель
14:59
Никто62
валить и продать
14:50
nicksel55
nicksel55 Не могу понять, почему в нашей стране такое стремление властей одаривать спортсменов за счет налогоплательщиков дорогими машинами, квартирами и пр. Чем эти наши "бедные" спортсмены лучше, например, шахтеров, каждый день рискующих своими жизнями, да и просто обычных граждан страны.
14:49
Ыыыыыыыыыыыыыыы
В Польше олимпиец продал свою медаль что бы собрать деньги на операцию 3-х летнему мальчику, а этот продаст в карман и в Майами... Фонд поддержки олимпийцев который наполняеться за счет бюджета, должен поддерживать, т.е. помогать тем кто нуждается, ну например спортсмен обьективно нуждаеться в жилье, ему помогли... это можно понять, а тут у человека есть машина ему дарят еще такую же... в чем тут поддержка? Он конечно будь человеком порядочным мог бы сказать, знаете машина у меня есть, по этому давайте не будем государственные деньги разбазаривать, а поможем тому кто действительно НУЖДАЕТСЯ. Но... это же не бездуховная Польша
14:46
shpasic
нелепый такой дизайн этого синего квадрата - могли бы что-то поинтереснее сделать.
14:36
Luch-Energy
Почему он должен перед всеми отчитываться за то, что он заслужил и за то что ему полагается?! Он вправе распоряжаться собственным имуществом как ему захочется. Медведев или Шувалов почему-то не отчитываются, как тратят свои премии.
14:26
sailor1990
продать и валить
14:19