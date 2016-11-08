13:03 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Гребной слалом

Выступление сборной РФ по гребному слалому на ОИ-2016 признано достойным

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Президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш сообщил, что делегаты отчетно-выборной конференции ФГСР признали выступление национальной команды по гребному слалому на Олимпийских играх-2016 достойным. На Играх в Бразилии российские представители гребного слалома не смогли завоевать ни одной медали.

– Выступление команды было признано достойным, жаль, что не удалось завоевать медали, – цитирует "Р-Спорт" Папуша. – Также мы пришли к выводу, что сборной нужно больше тренироваться дома, необходимо повышать конкуренцию. Сейчас у нас в команде проходит омоложение, и мы надеемся, что такая конкуренция выделит более серьезных атлетов, которые смогут завоевать награды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3765732

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