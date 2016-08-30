Получившей травму на Олимпиаде-2016 Беляковой снимут гипс 8 сентября

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в боксе россиянка Анастасия Белякова заявила, что ей снимут гипс с травмированной руки 8 сентября. В полуфинале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 60 кг Белякова встречалась с действующей чемпионкой мира француженкой Эстель Моссели. В первом раунде россиянка получила травму руки и не смогла продолжить поединок, она покинула ринг с помощью врачей.

- До 8 сентября хожу в гипсе, - приводит "Р-Спорт" слова Беляковой. - Потом будет еще одно обследование. Сделаем снимки, будем смотреть, что дальше.