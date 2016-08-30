17:22 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Бокс

Получившей травму на Олимпиаде-2016 Беляковой снимут гипс 8 сентября

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Сегодня. Рио-де-Жанейро. Анастасия БЕЛЯКОВА."Крик боли до сих пор стоит в ушах". Самая отважная спортсменка России в Рио

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в боксе россиянка Анастасия Белякова заявила, что ей снимут гипс с травмированной руки 8 сентября. В полуфинале олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 60 кг Белякова встречалась с действующей чемпионкой мира француженкой Эстель Моссели. В первом раунде россиянка получила травму руки и не смогла продолжить поединок, она покинула ринг с помощью врачей.

- До 8 сентября хожу в гипсе, - приводит "Р-Спорт" слова Беляковой. - Потом будет еще одно обследование. Сделаем снимки, будем смотреть, что дальше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160830/1055263932.html

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