МОК вынес выговор боксерам, делавшим ставки во время Олимпиады-2016

МОК вынес строгий выговор трем боксерам, которые делали ставки на бои в рамках Олимпиады-2016, являясь при этом участниками Игр. Нарушителями стали 24-летний ирландец Майкл Джон Конлан, выступавший в весовой категории до 56 кг, его 27-летний соотечественник Стив Джерард Доннелли (до 69 кг), а также 25-летний представитель Великобритании Энтони Фаулер (до 75 кг). Всем вынесен выговор, также предупреждения получили НОК Ирландии и Великобритании и Международная ассоциация любительского бокса за ненадлежащее информирование спортсменов о дисциплинарных правилах. Для получения аккредитации на Игры-2020 эти спортсмены должны пройти образовательную программу МОК.