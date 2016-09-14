Евгений Тищенко: "Рад, что сборную России возглавил именно Меньшиков"

Чемпион Игр в Рио Евгений Тищенко подчеркнул в интервью "Известиям", что рад назначению на пост главного тренера сборной России его личного тренера Олега Меньшикова.

8 сентября состоялось расширенное заседание исполкома Федерации бокса России, на котором было вынесено решение о непродлении контракта с главным тренером национальной команды Александром Лебзяком. Сам специалист с таким вердиктом абсолютно не согласен, так как считает, что качественно делал свою работу и не видит поводов не продлевать с ним трудовое соглашение. Более того, тренер планирует обжаловать это решение на ближайшем заседании Федерации бокса. Примечательно, что организация признала выступление национальной сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро удовлетворительным – медальный план на соревнования был выполнен (одно золото, одно серебро и три бронзы).

– Я очень доволен назначением Олега Владимировича на должность главного тренера, – сказал Тищенко. – Уверен, что подобные изменения в руководстве сборной пойдут на пользу. Я тренируюсь с Меньшиковым более восьми лет. Безусловно, золото на Играх в Рио – заслуга моего наставника. Он не только отличный тренер, но и великолепный мотиватор. Рад, что национальную команду возглавил именно он. Сборной были нужны перемены, и они произошли. Новый тренер принесет в команду свежий взгляд, свои специфики и методики тренировок. Я как человек, хорошо с ним знакомый, уверен, что команда будет довольна новым наставником.