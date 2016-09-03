Евгений Тищенко: "Поведение болельщиков после победы в Рио не придало мотивации"

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко подчеркнул, что ситуация с возможным недопуском до Игр было самым сложным в Бразилии. Напомним, в финале в весовой категории до 91 кг Тищенко победил Василия Левита из Казахстана. Судьи единогласно отдали победу россиянину, но объявление результата зал встретил оглушительным свистом, посчитав решение предвзятым.

– Что было самым сложным для вас на Олимпиаде в Рио? - вопрос Тищенко.

– Скорее, не сама Олимпиада, а то, что ей предшествовало: ситуация с допуском или недопуском сборной России. Мы приехали в Рио задолго до начала Игр. Морально было тяжело.

– Ожидали, что будет такой резонанс в связи с судейским решением?

– Конечно, не ожидал. Я удивлен. Это не самый приятный момент Олимпийских игр. Думал ли об этом, когда получал золотую медаль? Если честно, никаких особенных чувств и мыслей в тот момент не было. Я просто был рад победе, тому, что достиг той цели, к которой стремился на протяжении 10 лет.

– Как вы восприняли такую недружелюбную реакцию зрителей?

– На протяжении всего турнира я неоднократно сталкивался с такой зрительской реакцией. Не думал, что мой бой вызовет такое недовольство. И подобное поведение болельщиков явно не придало мне дополнительной мотивации. (Любовь КОНЯЕВА)

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