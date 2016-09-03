Евгений Тищенко: "Подаренный за победу в Рио автомобиль продавать не собираюсь"

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко подчеркнул, что его стали узнавать на улице. Напомним, в финале в весовой категории до 91 кг Тищенко победил Василия Левита из Казахстана. Судьи единогласно отдали победу россиянину, но объявление результата зал встретил оглушительным свистом, посчитав решение предвзятым.

– Как изменилась ваша жизнь после победы на Олимпиаде? - вопрос Тищенко.

– Стали узнавать на улице. Мне приятно. Фотографируюсь с людьми.

– А подаренным автомобилем довольны?

– Да, езжу, продавать не собираюсь! Мне очень нравится, прям по кайфу! У меня и раньше такая же марка была, но объем двигателя меньше, от этого автомобиль хуже ездил. Сейчас всем доволен!

– Как относитесь к шумихе, которая поднялась вокруг продажи подаренных автомобилей олимпийскими чемпионами?

– Отрицательно. Это личное дело каждого спортсмена. Насколько я знаю, синхронистка выставила автомобиль на продажу для того, чтобы помочь родителям с жилплощадью! (Любовь КОНЯЕВА)

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